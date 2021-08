Nuova partnership: Milan ed ENEOS insieme nel nome dell'energia e dell'innovazione

AC Milan ed ENEOS hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà il brand giapponese di olio motore premium diventare il nuovo Official Motor Oil Partner dei rossoneri.

Da quando, oltre dieci anni fa, ENEOS Motor Oil è stato introdotto in Europa, ogni anno ha portato eccellenti risultati al brand di olio motore della maggiore azienda energetica del Giappone. La decisione di diventare partner di un Club calcistico di primaria importanza come AC Milan dimostra che ENEOS crede fortemente nel mercato europeo e ha scelto di investire molto nella distribuzione dei suoi lubrificanti premium in Europa.

In quanto brand di fama mondiale ed eccellenze nei rispettivi settori, AC Milan ed ENEOS si uniscono in quella che sarà una partnership dedicata a energia, innovazione, performance e passione, tutti attributi che i due brand hanno in comune e che possono essere riconosciuti in ogni aspetto delle loro attività. L'energia e l'innovazione, in particolare, sono aspetti fondamentali del lavoro di ENEOS e sono inclusi nel nome stesso del brand, una combinazione delle parole "Energy" e "Neos", che significa "nuovo".

"Energia e Innovazione sono le due parole chiave di questa partnership" - ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan - "Il marchio ENEOS è un simbolo di Energia e Innovazione, tra le altre cose, e questi due concetti riassumono perfettamente ciò che AC Milan rappresenta fuori dal campo. Infatti, mentre fuori dal campo siamo orgogliosi di essere tra le società calcistiche più innovative, sempre attenti alle ultime tendenze, quando siamo in campo i nostri giocatori, sia della squadra maschile che di quella femminile, giocano ogni singola partita con energia, sempre alla ricerca del successo. Siamo davvero orgogliosi di accogliere ENEOS nella nostra famiglia di partner".

Anche Shinji Oka, Managing Director di ENEOS Europe, ha espresso grande soddisfazione per la nuova partnership: "Il brand ENEOS è sempre stato attivo nel sostenere lo sport attraverso le partnership. Siamo già stati partner di altri club calcistici, nel basket e negli sport motoristici, ma crediamo che questa partnership rappresenti un grande salto in avanti per noi. Essere partner di un Club che ha fatto la storia del calcio in Italia, in Europa e in tutto il mondo farà conoscere il brand ENEOS a tutti gli appassionati di calcio europei, permettendo di raggiungere un ampio pubblico e aumentando la nostra brand awareness. Siamo molto felici che ENEOS e AC Milan possano iniziare insieme questo nuovo viaggio, come una formazione vincente".