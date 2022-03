"Nuova settimana, nuovi ordini dal mister": le foto dell'allenamento odierno a Milanello

MilanNews.it

Nella giornata di oggi il Milan ha svolto il seguente allenamento: "La squadra ha iniziato il lavoro in palestra ed è poi uscita sul campo rialzato, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi tecnici eseguiti tra le sagome. A seguire gruppo impegnato in una serie di esercitazioni focalizzate sulle conclusioni. Squadra successivamente divisa in due gruppi: il primo, formato dagli undici partenti di sabato sera, ha svolto lavoro aerobico, mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato una partitella su campo ridotto".