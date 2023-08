Nuovi volti in Serie A: il Milan ne porta ben 6

Secondo i dati di Transfermarkt.it, il Milan è la seconda squadra per numero di "nuovi volti" portati nel nostro campionato. Sono 6 i rossoneri che debutteranno in Serie A in questa stagione: Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Chukwueze e Okafor. Al primo posto c'è però l'Udinese, con 7 acquisti che esordiranno nel campionato italiano.