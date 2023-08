Nuovo Ct Nazionale, Bergomi: "Se devo fare un nome, dico Luciano Spalletti"

Beppe Bergomi è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 e ha detto la sua sul futuro della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini: "Se devo fare un nome, dico Luciano Spalletti: vero che voleva un anno sabbatico, ma quello che mi è parso di capire avendolo visto recentemente è che ha tanta voglia di allenare e rimettersi in gioco. Conte? I cavalli di ritorno in Nazionale non hanno mai convinto, sarei più per Spalletti".