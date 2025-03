Nuovo ds Milan, avanti con i colloqui durante la sosta: in corsa Paratici, D’Amico e Tare

Chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan? Stanno andando avanti i casting e anche durante la sosta per gli impegni delle nazionali l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani sfrutterà i giorni senza impegni per proseguire i colloqui con i potenziali candidati: in corsa Fabio Paratici, Tony D’Amico e Igli Tare, salvo novità. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Il nuovo ds sceglierà l'allenatore

Chiunque verrà scelto come nuovo direttore sportivo del Milan dovrà prendere subito una decisione molto importante, vale a dire a chi affidare la panchina del Diavolo della prossima stagione. Il destino di Sergio Conceiçao sembra essere già scritto e nelle ultime settimane si fanno già tantissimi nomi come quelli di Allegri, Conte e De Zerbi. A differenza di quanto successo nel recente passato, stavolta la scelta del club di via Aldo Rossi dovrebbe andare su un allenatore italiano e non su uno straniero.