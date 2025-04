Nuovo ds Milan: Paratici in pole davanti a Tare, ma il casting durerà ancora qualche settimana

vedi letture

In attesa di vedere come si concluderà sul campo la stagione del Milan, in via Aldo Rossi si continua a lavorare per trovare il nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del club rossonero: come riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Fabio Paratici, che nei giorni scorsi ha avuto un lungo incontro con l'ad milanista Giorgio Furlani, è sempre il favorito davanti ad Igli Tare. Il casting per il nuovo ds del Diavolo è però destinato a durare ancora qualche settimana.

Dopo il ds, toccherà all'allenatore

Una volta nominato, il nuovo direttore sportivo rossonero avrà subito un compito molto importante, vale a dire scegliere il nuovo allenatore visto che il destino di Sergio Conceiçao è già scritto: senza la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico portoghese è infatti destinato a salutare.