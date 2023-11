Nuovo format per la Coppa Italia? Marani: "Sarebbe meraviglioso un Milan che va a Recanati..."

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani nell'intervista rilasciata a Prima Tivvù ha parlato anche di una possibile riforma della Coppa Italia dal format attuale a uno che assomigli alla FA Cup inglese (ma anche alla DFB Pokal o alla Coupe de France) che veda anche le squadre di Serie C al via e le big di Serie A impegnate fin da subito sui campi dei club di livello inferiore: "Sarebbe meraviglioso, purtroppo la Serie C oggi ha solo 4 squadre che fanno la Coppa Italia maggiore. Vedere un Milan che va a giocare a Recanati, una Juve a Cesena, Inter altrove, sarebbe un evento.

Purtroppo c'è una visione diversa in Italia, magari si vuole evitare la figuraccia del top club ad agosto, e far entrare le prime 8 dagli ottavi in poi, anche per diritti TV".