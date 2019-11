In attesa dell’inizio della trattativa tra le due società e il Comune, prosegue la sfida parallela tra i due studi autori dei progetti per il nuovo stadio di Milano. La gara è tra Sportium ("Gli anelli di Milano") e Populous ("La Cattedrale"). Come riporta Tuttosport, nei sondaggi effettuati finora, le due opzioni sono vicine nelle preferenze dei cittadini.