MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova partita, nuovo tutto esaurito per il Milan a San Siro. Lo stadio si colorerà nuovamente rossonero come sempre in questo inizio stagione e nell'ultimo anno: dovrebbero essere circa 72mila gli spettatori presenti oggi alla Scala del Calcio in una partita contro il passato del club.