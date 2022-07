Nuovo stadio a San Siro o a Sesto per Milan e Inter? Tuttosport: "Si decide a novembre"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La partita decisiva per il nuovo stadio di Inter e Milan si giocherà a novembre. Sarà in quel periodo, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, che i due club decideranno se restare a San Siro o prendere altre strade. Le due dirigenze attendono per ora l'esito del dibattito pubblico, che dovrebbe concludersi a fine ottobre: qualora dovessero insorgere ulteriori ostacoli, rimarrebbe l'opzione del trasloco a Sesto San Giovanni. A quel punto occorrerebbe capire anche con quali modalità si andrebbe a costruire: secondo alcune indiscrezioni, infatti, potrebbe essere solo il Milan a realizzare l'impianto nell'area ex Falck, con l'Inter destinata a rimanere al Meazza. I nerazzurri assicurano però che prosegue l'idea di condividere il nuovo stadio.