Nuovo stadio, Cardinale: "Da esperienze passate ho sentito che è molto difficile ma mi piacciono le nostre possibilità"

vedi letture

Il tema dello stadio è uno dei punti fissi dell'esperienza di Gerry Cardinale al Milan. Il manager americano in capo a RedBird ha da sempre dichiarato di voler puntare su il nuovo impianto per il club rossonero per aumentare le possibilità di competitività a livello internazionale con i grandi club europei. Il sito web Fortune.com ha pubblicato quest'oggi un articolo dal titolo "Il Tycoon dello sport americano che vuole costruire lo Yankee Stadium a Milano potrebbe aver trovato la sua nemesi: la burocrazia italiana". Nel pezzo vengono riportate anche alcune dichiarazioni del numero uno rossonero in merito alla sua idea di gestione delle risorse in un club ma anche sull'idea del nuovo stadio.

Sul nuovo stadio del Milan: “È tempo per l'Italia e per Milano di fare quello che hanno fatto gli Yankees nel 2008 (nuovo stadio, abbattendo quello vecchio storico, ndr). Il vecchio Yankee Stadium esisteva da sempre. C'era Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle e Roger Maris. Era un'icona. Ma si sono resi conto che è arrivato il momento di una nuova versione. Ho sentito dalle esperienze passate di altri che è molto difficile. Tuttavia mi piacciono le nostre possibilità".