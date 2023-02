Nuovo stadio, Cardinale in trattativa con Sesto: non vuole andare oltre inizio aprile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tema dello stadio per il Milan rimane assolutamente centrale e cruciale, specialmente adesso che Gerry Cardinale è stato in Italia per qualche giorno (ripartito ieri) in occasione della gara di Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport il numero uno di RedBird vuole stringere i tempi e capire su quale progetto concentrare tutti gli sforzi: entro fine marzo massimo inizio aprile, Gerry vuole prendere una decisione. E mentre il Comune di Milano ancora non dà segni di vita, l'ipotesi che sembra avere una marcia in più è quella di Sesto San Giovanni. Il club di via Aldo Rossi sarebbe in trattativa con i proprietari delle aree occupate dalle ex acciaierie Falck: le strade sono due o abbassare il prezzo oppure prendere in affito l'area per 99 anni.