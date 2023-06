Nuovo stadio dedicato a Berlusconi? Antognoni: "Sarebbe il minimo, però..."

MilanNews.it

Giancarlo Antognoni è stato intervistato da Tuttosport per parlare della scomparsa di Silvio Berlusconi. Queste le sue parole in merito alla morte dell'ex storico presidente del Milan: "Si sono rimasto colpito, come tutti. E non soltanto i milanisti e i tifosi del Monza, dove ha fatto cose inaspettate. Una persona che ricorderemo con rimpianto. Giusto intitolargli il nuovo stadio? Certo, sarebbe il minimo. Però, conoscendo il nuovo presidente, non so come andrà a finire"