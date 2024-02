Nuovo stadio del Milan: programmati sei appuntamenti nell'arco di un mese a San Donato

Sei appuntamenti nell’arco di un mese per fare il punto della situazione circa il progetto stadio. Nel corso della Conferenza dei capigruppo di ieri sera, il Sindaco Squeri ha comunicato in anteprima ai rappresentanti di maggioranza e di minoranza quali saranno i prossimi incontri in cui l’Amministrazione informerà i cittadini e le Istituzioni riguardo all’avanzamento del progetto urbanistico dell’area San Francesco.

Il primo appuntamento, in programma martedì 6 febbraio, coinvolgerà tutti i membri del Consiglio Comunale, i quali saranno informati circa i futuri passaggi procedurali previsti dalla normativa. A seguire, il Sindaco riprenderà il dialogo con i Primi Cittadini del Sud Milano, facendo seguito alla riunione svoltasi in Municipio lo scorso 8 novembre. Nel corso di questo appuntamento, Squeri condividerà con i suoi colleghi le ultime novità relative all’imminente avvio dell’Accordo di Programma, analizzando l’impatto dell’opera sul territorio metropolitano.

Martedì 13 febbraio, poi, l’Amministrazione incontrerà i cittadini per aggiornarli circa lo stato dell’arte del percorso amministrativo e illustrare loro quali saranno gli ambiti su cui si concentrerà l’attenzione dell’Esecutivo nel corso dell’interlocuzione con Sportlifecity e gli Enti interessati dal progetto. L’incontro si svolgerà alle ore 20.30, in Sala Consiliare.

Nella seconda metà di febbraio, infine, sono in programma una nuova Conferenza dei capigruppo, una riunione della Commissione “Gestione Territorio” e una seduta del Consiglio Comunale. Nel corso di quest’ultima, l’assemblea cittadina sarà chiamata a prendere atto dell’avvio di un Accordo di Programma di competenza regionale che avrà una durata di circa 18 mesi.

"Gli incontri programmati nel corso del mese di febbraio – dichiara il Sindaco Francesco Squeri – rappresentano dei passaggi fondamentali nel percorso amministrativo relativo al progetto stadio. Questi momenti di confronto ci consentiranno di affrontare al meglio il lungo iter previsto dall’Accordo di Programma e riguarderanno tutti gli attori del territorio, dai rappresentanti della Città, a quelli dei Comuni limitrofi, passando naturalmente per gli abitanti di San Donato. I cittadini, infatti, saranno costantemente informati riguardo l’evoluzione del progetto e, in un secondo momento, saranno chiamati a prendere parte attiva al percorso partecipativo attualmente in via di definizione".