Nuovo stadio della Roma, Rocca: "Non rappresenterà un problema per la viabilità"

A Roma si pensa al nuovo stadio. Intervenuto a margine del Roma Regeneration Forum tenutosi nella Capitale, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha parlato del nuovo impianto che la società giallorossa vuole costruire e della Città della Salute Pertini/Umberto I che sorgerà a distanza di un chilometro in linea d’aria dal sito individuato dai Friedkin. Queste le parole raccolte da Il Messaggero:

"Lo stadio non rappresenterà un problema per la viabilità perché è presente già l'ospedale Pertini. Quindi il problema della viabilità e dell'accessibilità non ci sarebbe se fosse quella area. Il problema dello stadio non si pone".