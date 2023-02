Nuovo stadio di Milano, previsto in giornata incontro tra il Sindaco Sala e il Milan e l'Inter

MilanNews.it

In giornata ci sarà un importante incontro a Palazzo Marino tra il Sindaco Sala e Milan e Inter per la questione del nuovo stadio. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha annunciato a margine di un evento in Comune: "Ho chiamato Milan e Inter e ho chiesto loro di venire da me domattina (oggi, ndr), perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme" riporta calcioefinanza.it.