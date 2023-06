Nuovo stadio, Gazzetta: "Il Milan vuole decidere presto: ballottaggio San Donato-Sesto. Obiettivo giocare nel '28 o '29"

"Il Milan vuole decidere presto: ballottaggio San Donato-Sesto. Obiettivo giocare nel '28 o '29": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al progetto di RedBird di costruire un nuovo stadio per il Diavolo. Gerry Cardinale, che su questo fronte si sta muovendo in prima persona, ha fretta di prendere una decisione (entro un paio di mesi) e al momento le due aree favorite sono San Donato e Sesto San Giovanni. L'idea del club è di cominciare i lavori tra un paio d’anni e giocare la prima partita nella stagione 2028-2029 o 2029-2030.