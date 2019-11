Nuovo stadio, la dura replica di Sala a Scaroni

Dopo le parole di lunedì di Paolo Scaroni, presidente del Milan, durante l'evento "Sport & Business summit" organizzato da 24Ore Business School ("Il punto fondamentale è l’urgenza, dotare Milan e Inter di uno stadio nuovo per tornare competitive. Vuol dire partire subito e non fra tre anni. Troveremo un punto di incontro con il Comune, ma mi sarei aspettato un po’ più di entusiasmo, perché trovare gente che vuole investire sulla città è una cosa bella"), è arrivata ieri la dura replica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Non accetto pressioni. Cerco di essere chiaro come non sono mai stato e se le squadre vogliono fare lo stadio, facciamolo domattina. Nessuno vuole frenarlo, ma se intendono fare hotel, uffici e centri commerciali se ne discute e non accetto nessuna pressione. Non continuiamo a ingannare la gente parlando di stadio, il tema qui è fare altro. Inutile quindi fare pressioni o mettere fretta, perché ci sono regole precise da rispettare. Da quando sono sindaco non abbiamo autorizzato altri centri commerciali perché cerchiamo un equilibrio diverso sugli spazi anche per tutelare i piccoli negozi" le parole del numero uno di Palazzo Marino riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.