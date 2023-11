Nuovo stadio Milan a San Donato, Ass.Mistretta: "Appena verrà chiuso l’iter istruttorio partirà la campagna informativa per i cittadini"

Il Giorno riporta le parole di Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere pubbliche del Comune di San Donato, il quale ha dichiarato in merito alla campagna informativa per i cittadini sul progetto del nuovo stadio del Milan: "La campagna informativa tra la popolazione partirà non appena verrà chiuso l’iter istruttorio, ossia le verifiche sulla conformità del progetto. Per la stessa ragione, legata alle procedure da attuare in questa prima fase, per il momento è stata richiesta la riservatezza ai consiglieri comunali, ai quali è stato consegnato il dossier dello stadio.

Se è vero che la campagna comunicativa verrà gestita direttamente dal Milan? Non è così. Se ne farà carico il Comune con gli strumenti che riterrà più adeguati ai fini del coinvolgimento e della partecipazione".