Nuovo stadio Milan a San Donato, nei prossimi mesi entrerà nel vivo la decisione sul nome dell'impianto: Emirates in prima linea

In merito al nuovo stadio che il Milan vuole costruire a San Donato Milanese, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che nei prossimi mesi, oltre a venire definita la forma esterna dell'impianto, entrerà anche nel vivo la decisione sul nome della nuova struttura milanista. Come spiega la Rosea, Emirates, sponsor del Diavolo, sarà una delle prime, se non la prima, azienda contattata dalla società di via Aldo Rossi.