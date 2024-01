Nuovo stadio Milan a San Donato, Squeri spiega: "Ecco i vantaggi per la nostra città"

Quali saranno i vantaggi per la città se il Milan dovesse costruire il suo nuovo stadio a San Donato? Ecco le parole in conferenza stampa del sindaco Francesco Squeri:

Sui vantaggi per la città: "È previsto il recupero delle strutture sportive comunali chiuse, l’obiettivo è trasferire i vantaggi anche nelle strutture sportive comunali con le creazioni di una rete funzionale degli impianti. Nel progetto Sportlifecity si prevede che l’energia sviluppata sarà in autonomia e basterà per tutto il complesso. Quando non ci saranno eventi questi energy center potrebbe trasferire energia utile per la città. I complessi non edificabili potrebbero essere trasformati in aree verdi. Abbiamo pensato che il progetto subirà dei cambiamenti e quindi abbiamo pensato ad un percorso con la città, che verrà informata. Ascolteremo i cittadini, valuteremo le idee raccolte per cercare di migliorare il progetto per impatto con la città”.

Ancora sui vantaggi per la città di San Donato: "Nessuno ha mai detto che lo stadio sarebbe la panacea di San Donato. La città ha tanti problemi e lo sappiamo, lo stadio potrebbe però migliorarla e aiutare a risolvere queste situazioni difficili. Abbiamo scelto di fare una conferenza stampa subito dopo l’assemblea di giunta. Poi in consiglio vorremmo realizzare un’assemblea pubblica, ma non è una cosa facile. La stiamo organizzando e a breve la faremo”.

Sul futuro di San Donato: "Io sono convinto di una cosa: se arriva lo stadio a San Donato, diventa una città calamita, una città bella. Noi ora abbiamo uffici che si stanno svuotando, sicuramente questo progetto potrebbe portare ad uno sviluppo inteso in posti di lavoro. Non solo nella zona San Francesco, ma in tutta la città. San Donato sta diventando una città a livello turistico. Sarebbe molto importante che noi riuscissimo a intercettare questo flusso, possiamo fare molto bene. San Donato è la prima volta che fa un accordo di programma, ma io so che dura almeno 18 mesi. Sarebbe bello che durasse 18 mesi, bello per il progetto. Ci tengo a dire che è il Milan ad aver cercato noi. Noi valutiamo questa cosa come un’opportunità perché ci sono più vantaggi che svantaggi. Riteniamo che sia un opportunità per noi, ma alla fine deciderà il Milan come fare questo stadio”.