Nuovo stadio Milan a San Donato: un tifoso su due arriverà in auto. Serve potenziare la rete di mezzi pubblici

Nella proposta di variante che la società SportLifeCity, controllata dal Milan, ha consegnato a settembre al Comune di San Donato, si prevede che un tifoso su due diretto al futuro stadio del club rossonero arriverà in automobile, il 33% si muoverà con i mezzi pubblici (il 23% in treno e il 10% in autobus), il 7% arriverà in moto, il 2% sceglierà la mobilità dolce e un altro 2% arriverà in taxi.

Lo riferisce Il Cittadino che aggiunge che c'è la necessità di potenziare la rete di mezzi pubblici che porteranno i tifosi allo stadio. La richiesta è inserita anche nel documento che il Milan ha consegnato nelle scorse settimane in Comune: "Si ravvisa la necessità di valutare e introdurre soluzioni progettuali alternative atte a rafforzare, agevolare e implementare il sistema del trasporto pubblico (compreso il comparto ferroviario), e della mobilità dolce, con la finalità di creare le condizioni e i presupposti per ridurre drasticamente le quantità ipotizzate di traffico automobilistico di accesso all’area". Tra i suggerimenti, per esempio, c'è quello di "uno shuttle su rotaia per collegamento all’area di Rogoredo".