Nuovo stadio, Milan e Inter si augurano che entro un mese si esprima il Consiglio Comunale così da avviare l’iter

Dopo il parere della Soprintendenza, che ha dichiarato che non ci sono vincoli culturli su San Siro, in merito al nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme, si viaggia spediti verso il prossimo passo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, i due club sperano che entro un meso il Consiglio Comunale si esprima sulla questione così da avviare l'iter.