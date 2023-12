Nuovo stadio Milan, Gazzetta: "Avanti a San Donato, ok dalla Regione. Ora le decisioni su nome e la struttura"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul nuovo stadio del Milan: "Avanti a San Donato, ok dalla Regione. Ora le decisioni su nome e la struttura". Il club rossonero ha scelto l'area San Francesco a San Donato e negli ultimi mesi sta provando ad accelerare su questo progetto. Il Diavolo ha l'appoggio della Regione Lombardia e nelle prossime settimane sono attese le decisioni su naming rights (il nome dell'impianto) e struttura esterna (la forma sarà un rettangolo con curve arrotondate).

Nel progetto del Milan non c'è comunque solo la costruzione di uno stadio da circa 70 mila posti: ci saranno infatti anche la sede del club, hotel, un’arena per musica e teatro da 3.000 spettatori, store, ristoranti e negozi. Insomma non sarà un'area funzionante solo nei giorni della partite, ma sarà una zona viva tutti i giorni.