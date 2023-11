Nuovo Stadio Milan, ieri incontro tra i sindaci di Milano e San Donato Milanese: il punto

vedi letture

Ieri pomeriggio il Sindaco Squeri ha incontrato a Palazzo Marino il primo cittadino di Milano e Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città Metropolitana.

Prosegue il dialogo dell’Amministrazione con le istituzioni del territorio relativamente al “tema stadio”. Dopo l’incontro avvenuto nelle scorse settimane con i primi cittadini dei Comuni del Sud Milano, ieri pomeriggio, il Sindaco Squeri ha incontrato a Palazzo Marino il Sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuseppe Sala. All’incontro ha preso parte anche Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città Metropolitana. L’appuntamento, franco e cordiale, ha visto gli Amministratori confrontarsi sul tema condividendo la consapevolezza – già evidenziata in occasione dell’incontro con i Sindaci del Sud Milano – che, nel caso in cui si procedesse, si tratterebbe di un’operazione caratterizzata da opportunità e complessità. L'incontro è stato un momento costruttivo per affrontare entrambi gli aspetti e per ragionare anche su possibili soluzioni.

«Rivolgo un ringraziamento particolare al Sindaco Beppe Sala – commenta Squeri – per l’interesse mostrato a confrontarsi con franchezza sul tema dello Stadio, operazione che avrebbe riflessi anche sul territorio di Milano inteso sia come Comune che come Città Metropolitana. Ho apprezzato la sua disponibilità a ripetere, in futuro, ulteriori momenti di condivisione per confrontarci sugli eventuali scenari che potrebbero aprirsi qualora l’operazione stadio prendesse quota».