Nuovo Stadio Milano, nuove opportunità e nuovi posti di lavoro

Il profilo Twitter Nuovo Stadio Milano ricorda che con l'approvazione e la conseguente realizzazione del progetto per il nuovo San Siro voluto da Milan ed Inter ci saranno benefici per la città di Milano, come nuove opportunità e nuovi posti di lavoro (circa 3.500).

