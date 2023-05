Nuovo stadio, referendum: se dev'essere fatto che sia prima dell'estate

MilanNews.it

Ennesimo capitolo di una saga che sembra ormai infinita, quella dello stadio. Ieri a Palazzo Marino alcuni esponenti di Milan e Inter (Bonomi per i rossoneri, Van Huuksloot per i nerazzurri) sono stati a colloquio con il sindaco Sala e il Collegio dei Garanti che ha potere sui referenudm. I club vogliono comprendere se sarà necessario davvero mettere alla votazione della città di Milano la questione su San Siro dopo che alcuni comitati civici si sono messi di traverso.

Il Collegio inizialmente aveva rifiutato la richiesta ma il Milan e INter mettono le mani avanti e soprattutto chiedono che, se proprio questo referendum dev'essere fatto, che venga sottoposto alla città prima dell'estate per non allungare ulteriormente dei tempi già di per sè divenuti biblici. Lo riporta oggi Tuttosport.