Nuovo stadio, Sala al Consiglio Comunale: "Vi sento dire tanti no, ma non ho sentito nessuna proposta realistica"

Intervenuto ieri in Consiglio Comunale, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parlando della questione del nuovo stadio di Milan e Inter, è stato piuttosto duro come riporta il Corriere di Milano questa mattina: "Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo, se l’avete qualcuno si alzi in piedi ora e dica che c’è una proposta e che venga condivisa dalle società. Io non l’ho sentita in due anni e mezzo. Anche il modo di gestire del Consiglio è stato infruttuoso. Noi possiamo continuare a dibattere tra di noi ma siccome non è un’opera pubblica ma privata non è che possiamo fare finta di ignorare che ci sono degli attuatori. Se non propongono novità è infruttuoso e fare questo sciocco balletto di fronte a nessuna novità per me non ha senso. Vi sento dire tanti no, ma non ho sentito nessuna proposta realistica.

Vi sfido a dire una cosa realistica. Dire come fa Monguzzi che bisogna mettere a posto San Siro è irrealistico, perché le squadre non lo vogliono fare, quante volte lo devono ancora dire? Allora basta. Non state dando un contributo. Qualunque ipotesi non ha funzionato. Volete che vadano a San Donato, che vadano a Sesto? Allora diteglielo".