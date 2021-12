Nuovo stadio, Sala: "I comitati pro-San Siro? Devono convincere Milan ed Inter"

"Sul tema dello stadio mi pare che sia utile sia il lavoro consiliare sia il dibattito pubblico, non bisogna sfuggire al dibattito". A margine della sua visita all'Opera San Francesco, dove ha servito come volontario alla mensa per i senzatetto, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato ed esprimersi sul progetto del nuovo San Siro: "Rispetto a questo ho chiesto due cose - ha proseguito -. La prima è che, siccome con la giunta ho dato la pubblica utilità al progetto poche settimane fa, non posso negare un atto che ho fatto e questa è la situazione di partenza. Poi ogni incontro deve vedere intorno al tavolo tutti, perché ha poco senso che i comitati dicano a me che dobbiamo rimanere a San Siro, devono convincere le squadre ed è una cosa che io non sono riuscito a fare in due anni", le sue parole riportate da Tuttosport.