Nuovo stadio, Sala: "Mi pare che ci sia una gran voglia di polemica…"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della presentazione del censimento degli ebrei del 1938 al Memoriale della Shoah, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato così i problemi relativi al dibattito pubblico per il nuovo impianto meneghino di Milan ed Inter: "Io del dibatto ad oggi non so ancora nulla. C'è una conferenza stampa, come c'è n'è stata una quando è stato avviato il dibattito, aperta e online, e poi Pillon, che è il coordinatore, andrà in commissione. Mi pare che ci sia una gran voglia di polemica, certo che se qualcuno si mettesse ogni tanto nei nostri panni e capisse anche un po' la fatica di dover gestire tutti questi processi... Ripeto, lo stadio non è l'unico problema di Milano".

Continua: "Io non voglio fare cadere delle verità dall'alto, non lo faccio mai. Posso dire la mia di verità, la mia verità è che il dibattito pubblico è un obbligo in carico al Comune. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ossia attivare il dibattito, innanzitutto scegliere un coordinatore. Mi pare che rispetto al tema stadio ci sia stata una partecipazione significativa ma non è l'unico tema cittadino".