Nuovo stadio, Sala: "Mi pare ci sia un'accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Spero che l'Inter rimanga a San Siro"

MilanNews.it

Arrivano altre dichiarazioni di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, il quale, oltre ad annunciare un incontro oggi pomeriggio con Gerry Cardinale, ha spiegato sulla questione stadio: "Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un'accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio auspicio è che l'Inter, pure in una fase transitoria, possa rimanere a San Siro.