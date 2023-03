Nuovo stadio, Scaroni: "Vecchio San Siro ricco di ricordi ma guardiamo al futuro"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, Presidente AC Milan: “L'esperienza che si può vivere in uno stadio innovativo come quello del Tottenham, come in molti stadi negli Stati Uniti, ci consente di comprendere le potenzialità e le opportunità che un impianto moderno può offrire a una città, a un club di livello mondiale e a tutti i suoi tifosi. Dobbiamo accelerare sul progetto di nuovo stadio che costituisce un tassello fondamentale nel nostro processo di crescita, indispensabile per potere competere a livello internazionale. Il vecchio San Siro è ricco di ricordi, ma sentiamo la responsabilità di guardare al futuro del nostro Club, per regalare nuovi successi ed esperienze indimenticabili a tutti i nostri tifosi”.

NUOVI STADI: UN’OCCASIONE CHE L’ITALIA STA PERDENDO

Nel decennio 2010-2020, in Europa sono stati costruiti 153 nuovi stadi, con un investimento di 19.8 miliardi di euro; le nazioni che hanno costruito più impianti sono Turchia (28), Polonia (23), Russia (16) e Inghilterra (12). L’Italia ha sfruttato solo una minima parte di questo potenziale, partecipando solo per l’1% a questo investimento in Europa. Solo il 9% degli stadi italiani di calcio professionistico non sono pubblici.

Nella stagione 2021/22 i migliori 20 club al mondo per ricavi hanno generato una media di 68 milioni di euro di ricavi da stadio. Cinque club hanno superato i 100 milioni, incluso proprio il Tottenham (125) – che ha recentemente costruito un nuovo stadio dopo aver demolito White Hart Lane – mentre il Milan si è fermato a 32. Quasi metà della Premier League (8 club su 20) ha generato ricavi da stadio maggiori, compresi West Ham (49) e Newcastle (33), mentre il Leeds – che ha evitato la retrocessione di un solo punto – si è comunque avvicinato al totale dei rossoneri (28).

Nella stagione 2017/18, la Serie A ha guadagnato solo 177 milioni di euro in ricavi da match-day. La Premier League, invece, ne ha registrati 603 milioni – 3.41 volte tanto. Considerando i ricavi medi per posto, la Serie A ha guadagnato 591,40 euro contro i 1.310,50 della Premier League. Nelle due stagioni pre-Covid (17/18 e 18/19), le top 3 italiane (JUV, INT e MIL) hanno avuto: ricavi da stadio inferiori rispetto alle top 3 degli altri campionati, rispettivamente: - € 375mln (vs UK), - € 434mln (vs SPA), - € 140mln (vs GER). un incasso medio per posto allo stadio pari alla metà, o meno della metà, degli altri campionati, ovvero in media 634,2 euro rispetto a 1.306,2 (UK), 1.380 (SPA) e 945,4 (GER)

I dati sono strettamente correlati alle caratteristiche degli stadi italiani, in larga parte scomodi, fatiscenti e privi di servizi basilari, e all’impossibilità di offrire spazi e servizi adeguati di Corporate hospitality, nonché un’offerta adeguata di posti Premium.

Impatto sulle proprietà limitrofe: Il prezzo delle proprietà nell’area del nuovo Tottenham Hotspur Stadium è aumentato del 12,1% dal 2015 al 2016, anno in cui è stato avviato il cantiere Tra il 2014 e il 2019, il valore delle vendite delle proprietà limitrofe al Tottenham Hotspur Stadium è aumentato del 56% Questa tendenza non si limita allo stadio del Tottenham. Per esempio: Una ricerca di Halifax ha constatato una crescita complessiva maggiore nei prezzi delle case limitrofe a stadi della Premier League rispetto alla media nazionale La costruzione di un nuovo stadio mediamente accresce di per sé il valore delle proprietà circostanti del 15%.

Nei dieci anni successivi all’inaugurazione dell’Emirates Stadium, impianto dell’Arsenal, il prezzo medio delle proprietà circostanti è più che raddoppiato Nel 2017, quando fu inaugurato l’Etihad Stadium (Manchester City), il costo medio delle proprietà in quell’area è cresciuto notevolmente, passando dai circa 20 mila pound del 2002 agli oltre 121 mila del 2007, fino ad arrivare agli attuali 140 mila.

NUOVO STADIO: LA POSIZIONE DEL CLUB