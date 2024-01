Nuovo stadio, Squeri: "Primo atto ufficiale fatto, ora iter di 18-20 mesi che porta alla posa della prima pietra"

Il sindaco di San Donato Francesco Squeri, intervenuto a Radio Sportiva, parla così del progetto del Milan per il nuovo stadio nella zona San Francesco, con un impianto da 70mila posti ed una tempistica che andrebbe da qui al 2028.

Queste le sue dichiarazioni: “È stato fatto il primo atto ufficiale, la delibera di giunta dopo due mesi di studio del nostro ufficio tecnico che ha stilato un documento dove si evidenzia che il progetto è percorribile. Ci sono però criticità, soprattutto legate alla mobilità, che devono essere migliorate durante l’accordo di programma. È un progetto di interesse sovracomunale, andremo verso un accordo di programma coinvolgendo gli enti che dovranno anche loro in qualche modo essere protagonisti di questo progetto. In primis Regione Lombardia, Autostrade, Ferrovie dello Stato, Metropolitana. A fine mese faremo un passaggio in Consiglio Comunale, dopo di ché il Sindaco propone, la legge dice questo, un accordo di programma e i vari enti devono avallarlo e accettarlo. Un accordo di programma che prevede un iter di circa 18-20 mesi. Alla si ritorna in Consiglio Comunale a ratificare eventualmente la firma sull’accordo di un programma e poi dovrebbe partire la posa della prima pietra. È un percorso complicato e difficile, ma l’importante era partire”.