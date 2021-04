Nuovo stadio, tutto fermo: Milan e Inter aspettano l’ok della Giunta di Palazzo Marino

Milan e Inter continuano a lavorare per la costruzione del nuovo stadio, ma per ora la questione è ferma in Comune: come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, i due club, che ritengono di aver soddisfatto tutte le richieste di Palazzo Marino, compresa la salvezza di una parte di San Siro, sono infatti in attesa del via libera definitivo della Giunta che però tarda ad arrivare.