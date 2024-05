Nuovo tecnico, Tuttosport: "Milan, c'è mister X. Altrimenti Fonseca"

Si avvicina il finale della stagione e si avvicina anche i giorno della scelta del nuovo allenatore del Milan. La sensazione è che la prossima settimana, con la conclusione dei primi campionati, si possa arrivare a una stretta finale. In particolare il club di via Aldo Rossi attende che il sipario si chiuda sulla stagione di Ligue 1 per poter capire le reali intenzioni di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è il primo della lista al momento ma deve raggiungere la Champions League con il Lille nell'ultimo turno. Poi sarà il momento di parlare del futuro. Ma Fonseca potrebbe non essere l'uomo designato...

Tuttosport infatti questa mattina parla di un nome a sorpresa che potrebbe uscire. Così titola il quotidiano di Torino: "Milan, c'è mister X. Altrimenti Fonseca". Nell'occhiello si legge: "Ultime consultazioni per Cardinale: non è escluso un colpo a effetto e a sorpresa. Se non arriverà un superbig, via libera al portoghese". Nel sottotitolo si aggiunge una specifica sull'ex allenatore della Roma: "Lunedì sarà il giorno del dentro o fuori: l'allenatore del Lille aspetta fiducioso la chiamata".