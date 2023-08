Nuovo Third kit, ecco quando debutterà in campionato

l nuovo Third kit debutterà in campo nel weekend del 24 settembre, quando il Milan affronterà l'Hellas Verona a San Siro nella seconda partita casalinga della stagione. Celebra l’inclusività e la diversity con il nuovo Third kit AC Milan 2023/24, disponibile a partire dal 17 agosto presso i PUMA Store, PUMA.com, l'AC Milan store allo stadio del Milan, store.acmilan.com e retailer selezionati in tutto il mondo.