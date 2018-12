O Globo - Milan, sabato la partenza di Paquetà per raggiungere Milano. A gennaio la presentazione ufficiale

Secondo quanto riferisce O Globo in Brasile, il neo acquisto rossonero Lucas Paquetà partirà nella giornata di sabato per raggiungere l'Italia e avrà così l'occasione di conoscere il suo nuovo club e la città di Milano, oltre che ovviamente di svolgere le visite mediche di rito. Successivamente, il giocatore tornerà a Rio per le vacanze, prima di tornare nel nostro paese a gennaio quando inizierà gli allenamenti con la squadra di Gattuso e verrà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan.