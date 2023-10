O Jogo - L'undici probabile del Portogallo contro la Slovacchia: non c'è Leao

Oggi alle ore 20.45 è il momento anche del Portogallo che scenderà in campo nelle qualificazioni a Euro 2024 contro la Slovacchia. Una partita che interessa da vicino lo staff tecnico e tutto il mondo rossonero per via di Rafael Leao che, stando alle indiscrezioni di O Jogo, dovrebbe comunque partire dalla panchina. Questo è, infatti, l'undici probabile dei lusitani per la sfida:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.