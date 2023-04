'O Napoli for: c'è del genio nell'aver aiutato il Milan. Dna e blasone chiari e lo stile ne è testimonianza: pane al pane, vino al vino. Belli i fuochi sì, di sacrificio

Si potrebbe parlare di questioni tecniche e tattiche e ci sarà tempo e modo per farlo con la dovuta dovizia di particolari e di commenti, ma, in questo articolo, si vuole fare un elogio dello stile. Ci vuole stile per vincere in Europa. Ci vuole stile nell'andare davanti ad un microfono - anche quelli di un banale audio Whatsapp - da tesserati e mostrare l'umiltà che serve in questi casi, ci vuole stile nel presentarsi nelle zone dedicate ai giornalisti degli stadi e non fare i tifosi, ci vuole stile nel rispettare l'avversario che ha tutto il diritto di riposare in pace la notte prima di una partita. A Napoli hanno parlato, polemizzato, cercato ogni singolo appiglio per innervosire e caricarsi. E invece hanno ottenuto l'effetto contrario, stimolando ogni singolo uomo del mondo rossonero: c'è del genio in questo lavoro pro-Milan!

In sintesi: i fuochi d'artificio vanno fatti sul campo, non davanti ad una telecamera o davanti ad un hotel. E il Milan, tra ieri e mercoledì scorso, ha mostrato quel sacro fuoco che è proprio delle grandi notti europee di questa squadra, mettendo sui prati di San Siro e del "Maradona" uno spirito di sacrificio che è diretta conseguenza di quel low profile vissuto fuori dal campo: umiltà, lavoro, silenzio. Risultato. Fuochi di sacrificio.

Le polemiche sulle polemiche delle polemiche, alcune davvero geniali nell'essere talmente contorte, le riesce a fare solo chi ha bisogno di spiegare. E chi ha bisogno di spiegare, solitamente, è quello che ha perso. Perché chi vince festeggia, chi perde spiega. Ed è già chiaro: l'appetito vien mangiando - da "Altrimenti ci arrabbiamo" a "Siamo già arrabbiati" il passo è breve - e il Milan, ora, ha tutta la voglia e la possibilità di brindare con lo spumante delle grandissime occasioni.