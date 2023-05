Obiettivo Champions raggiunto, ma Pioli guarda già alla prossima stagione e chiede rinforzi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria contro la Juventus, che ha permesso al Milan di strappare il pass per la fase a gironi della prossima Champions League, Stefano Pioli ha manifestato ovviamente la sua felicità, ma allo stesso tempo ha chiesto rinforzi in estate per essere competitivi sia in Itlaia che in Europa: "Se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e fare bene in Champions, è chiaro che la squadra va migliorata perché per affrontare due competizioni così, serve una squadra forte. Non è un problema se sia giovane o meno. Se il club vorrà essere competitivo in entrambe le competizioni, è chiaro che serve una rosa più competitiva.

Se vogliamo essere un Milan competitivo servono giocatori forti, giovani o meno. Maldini e Massara sapranno benissimo come migliorare la squadra" le parole del tecnico rossonero riportate oggi da Tuttosport.