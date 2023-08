Obiettivo Milan, i numeri da professionista di Hugo Ekitike

Hugo Ekitike è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera nel caso in cui Lorenzo Colombo venisse ceduto in prestito prima della fine del mercato. Il classe 2002 franco-camerunese era già stato cercato dai rossoneri l'estate scorsa prima di accasarsi al Psg che oggi, però, non lo considera più nei suoi piani futuri. Ekitike è cresciuto nel Reims e prima del Psg aveva avuto anche un'esperienza in prestito al Vejle Boldklub, in Danimarca. Questi i suoi numeri da professionista, considerando anche la squadra B del Reims: 87 partite totali e 24 gol complessivi.