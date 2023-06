Obiettivo Musah, il centrocampista del Valencia ha quattro passaporti

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Yunus Musah è uno degli obiettivi di mercato più concreti per il centrocampo del Milan (QUI la nostra anteprima): il centrocampista del Valencia non sarebbe neanche un problema a livello di tesseramento, perchè nonostante difenda i colori della nazionale degli Stati Uniti, ha anche il passaporto comunitario. Infatti, Musah è nato a New York da genitori ghanesi ma a pochi mesi si è trasferito in Italia, in Veneto, dove ha imparato a giocare a calcio ed è rimasto fino a 10 anni, prima di trasferirsi a Londra.

Dunque Musah possiede quattro passaporti: quello ghanese, quello americano, quello italiano e quello inglese.