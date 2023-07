MilanNews.it

Christian Pulisic è ormai da diverse settimane un obiettivo concreto per la trequarti rossonera. La stella della nazionale americana, come riporta Opta, è il giocatore statunitense ad aver segnato il maggior numero di gol in Champions League, ben 7 tra Chelsea e Borussia Dortmund.