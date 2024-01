Obiettivo scudetto possibile? Pioli: "Se gli altri continueranno a correre così allora probabilmente arriveremo terzi"

Milan-Roma, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno di campionato e in programma domani alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Il Milan può tornare nella corsa scudetto? "In questo momento dobbiamo avere l'obiettivo di riscattarci subito perché abbiamo il dovere di farlo nei confronti nostri e dei nostri tifosi che anche domani saranno tantissimi. Credo che anche dentro di noi dobbiamo avere le ambizioni di vivere ogni partita sapendo di avere possibilità di vincere. Nelle ultime 7 partite abbiamo dimostrato che abbiamo avuto un buon ritmo, solo Inter e Juve hanno fatto un punto in più. Ma se veramente vuoi allora devi accelerare tanto. Gli scontri diretti ci saranno fra quattro mesi, da qui a quattro mesi dobbiamo provare a correre velocemente. Se gli altri continueranno a correre così velocemente allora probabilmente arriveremo terzi, ma ci sono ancora tante cose da fare".