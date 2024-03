Obiettivo Zirkzee, ecco quanto potrebbe costare. E occhio alla Premier

vedi letture

Joshua Zirkzee è uno degli obiettivi per l'estate rossonera, questo non è un segreto. Soprattutto non lo è dal momento che è risaputo che il Milan punterà sun un giovane attaccante nella prossima sessione di calciomercato su cui costruire per il futuro. Il profilo del centravanti olandese che nelle ultime due stagioni è esploso al Bologna, ma che da via Aldo Rossi seguono anche da prima, sembra essere quello più congeniale alle idee della dirigenza milanista. A mettersi di traverso, però, ci sarà una valutazione importante e anche i club di Premier League che potrebbero "aiutare" il prezzo a lievitare ulteriormente.

Questa mattina il Corriere dello Sport parla della questione Zirkzee, ricordando che il Bayern Monaco gode di una prelazione e anche di una percentuale sulla rivendita. Sulla prelazione di riacquisto il Milan può stare tranquillo: a oggi non sembra che i bavaresi vogliano puntare su Zirkzee che dal canto suo, preferirebbe spendere il suo talento altrove e non in concorrenza con Kane. Il Bologna sparerà alto e si immagina una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro. Questa, come detto, può lievitare se in gioco entreranno effettivamente anche i club di Premier League: Manchester United, Tottenham e Arsenal hanno espresso il loro interesse.