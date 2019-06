Ocasio-Cortez invita Rapinoe alla Camera

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - Megan Rapinoe, la capitana della nazionale di calcio femminile americana, andrà alla Camera controllata dai democratici. Dopo il botta e risposta con il presidente Donald Trump su un invito alla Casa Bianca, la campionessa accetta la proposta di Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star democratica. "Non è la Casa Bianca, ma saremmo lieti di accogliere Rapinoe e tutta la squadra per un tour alla Camera in ogni momento" twitta Ocasio-Cortez. La risposta di Rapinoe arriva a stretto giro: "Consideralo fatto".