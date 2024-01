"Occhi lucidi e vogliosi di iniziare": le prime foto di Terracciano a Casa Milan

Il Milan ha ufficializzato l'aqcuisto di Filippo Terracciano con il seguente comunicato:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano dall'Hellas Verona FC. Il difensore italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Verona l'8 febbraio 2003, Terracciano cresce nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona, società con la quale debutta in Prima Squadra il 15 dicembre 2021 nel match di Coppa Italia Hellas Verona-Empoli. L'esordio in Serie A arriva poco dopo, il 20 marzo 2022, in occasione dell'incontro pareggiato per 1-1 ancora contro l'Empoli. Da quel momento in campionato colleziona 39 presenze, di cui 18 nella stagione in corso. Il 19 novembre 2022, dopo aver fatto la trafila nelle nazionali giovanili azzurre, esordisce con la Nazionale Under-21 nella partita amichevole contro la Germania. Filippo Terracciano vestirà la maglia rossonera numero 38".

LE FOTO