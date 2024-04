Occhio a Dorgu: piace ai rossoneri, Gotti oggi lo schiera come esterno offensivo

Nella formazione odierna del Lecce spicca l'avanzamento come esterno d'attacco di Patrick Dorgu. Il danese, 19 anni, è una delle novità più interessanti dei salentini che si sta mettendo in mostra come terzino sinistro. Tanto da essere proprio nel mirino dei rossoneri. La posizione più avanzata è un inedito anche se è molto probabile che il 4-3-3 iniziale si trasformerà in 4-5-1 in fase di non possesso. In questa prima stagione in Serie A, Dorgu ha raccolto 24 presenze, segnando 1 gol.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, González; Banda, Krstović, Dorgu. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

ARBITRO: Luca Massimi sez. di Termoli

ASSISTENTI: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1

IV UFFICIALE: Andrea Colombo sez. di Como

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2