Occhio anche a Rangnick per la panchina del Bayern Monaco

C'è anche Ralf Rangnick in corsa per la panchina del Bayern Monaco. Come riporta Kicker, l'attuale commissario tecnico della Nazionale austriaca sarebbe tra i candidati a sostituire mister Tuchel alla guida dei bavaresi a partire dalla prossima stagione. Il 65enne in passato era stato vicinissimo a guidare il Milan.

Le alternative? Al Bayern Monaco piacciono molto anche Xabi Alonso, ad oggi la prima scelta della dirigenza, così come l'italiano Roberto De Zerbi. I due guidano rispettivamente Bayer Leverkusen e Brighton.