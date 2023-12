Occhio Milan: anche lo United è interessato a Guirassy

Il Manchester United sfida il Milan per il nuovo talento del calcio tedesco. Come riporta l'emittente Sky Germany, i Red Devils avrebbero infatti messo nel mirino l'attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy. Il 27enne ha già segnato 18 gol in 14 presenze stagionali coi biancorossi, ma a gennaio potrebbero già aprirsi per lui le porte della cessione grazie a una clausola di risoluzione da appena 17 milioni di euro.

Sul bombero guineano - lo ricordiamo - è forte anche il pressing dei rossoneri, da settimane ormai a caccia di un rinforzo di peso per sistemare il reparto avanzato di mister Pioli.